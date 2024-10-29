Десять врачей устроились на работу в Подмосковный онкодиспансер за 3 месяца

В Московский областной онкологический диспансер за три месяца устроились на работу 10 врачей. Новые специалисты смогут воспользоваться рядом мер социальной поддержки, которая действует в регионе.

По словам начальника отдела кадров областного онкодиспансера Анны Воробьевой, медицинский персонал центра активно пользуется губернаторской программой социальной ипотеки — участники получают от Подмосковья 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение 10 лет. При этом участник платит только проценты по кредиту.

«Но не все специалисты попадают под условия региональных программ, поэтому дополнительно оказывается различная помощь на местах. Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в город и не имеет собственного жилья, то местные власти компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей. У нас этой льготой пользуются 80 сотрудников», — рассказала Воробьева.

Московский областной онкологический центр в Балашихе оказывает современную, в том числе высокотехнологическую помощь онкологическим больным.