Десять тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по социальной программе

С начала года 10 тысяч домовладений в Подмосковье подключили к газу по социальной программе. В планах на 2025-й — еще 12 тысяч домов, сообщили в «Мособлгазе».

Житель села Мишутино Сергиево-Посадского округа Алексей Лобанов стал юбилейным абонентом. Он рассказал, как узнал о такой возможности.

«Дом я строю сам, своими руками. Фундамент залил еще в 2018-м году. Медленно, но верно. О программе социальной газификации узнал у нас на сайте. Там вся информация подробно — как подать заявку, какие документы нужны. С газом будет намного экономичнее, когда я доделаю ремонт и сможем заехать в дом», — поделился мужчина.

В пресс-службе организации отметили, что сейчас работы по президентскому проекту проводят в 53 населенных пунктах. В их числе рабочий поселок Софрино в Пушкинском, деревня Троице-Сельцо в Мытищах, а также Шатура, Кашира и Электросталь.

Оформить заявку на бесплатную социальную газификацию можно на сайте организации. В «Мособлгазе» рекомендуют использовать комплексный договор, в который входят проектирование газопровода, строительно-монтажные работы, техобслуживание, настройка оборудования и поставка ресурса.