Десять школ Подольска присоединились к проекту «Киберурок»

В муниципалитете продолжается внедрение новых образовательных программ. С нового учебного года «Киберурок» стал обязательной частью расписания.

Теперь один час в неделю школьники будут учиться безопасности в сети. В программе курса — семь тематических модулей. От цифровой среды и этики до использования искусственного интеллекта в учебе.

«Цифровая среда меняется очень быстро, поэтому наша задача — помочь детям не просто освоить новые технологии, а научиться пользоваться ими грамотно, безопасно и с пользой. Уверен, проект станет хорошим дополнением к школьному образованию и поможет нашим ребятам чувствовать себя увереннее в цифровом мире», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Проект реализуется при поддержке президента и Правительства Московской области. В пилотном режиме уже участвуют 215 школ Подмосковья, 10 из них — в Подольске.