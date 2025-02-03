Десять разрушенных зданий выставят на торги в Москве и Подмосковье в 2025 году

Разрушенные объекты культурного наследия в Подмосковье постепенно вводят в хозяйственный оборот. Министерство имущественных отношений региона планирует в 2025 году найти инвесторов для 10 имущественных комплексов в Москве и области.

Усадьбы и другие здания, которые находятся в плохом состоянии, выставят на конкурс в порядке приватизации за один рубль. Победитель конкурса должен будет восстановить объект для дальнейшего использования. На все время реставрации земельные участки под памятниками культуры передадут новому правообладателю, а он будет платить за аренду один рубль в год. После окончания работ инвестор получит возможность приобрести землю. Для физических лиц сумма составит 3% от кадастровой стоимости, а для юридических — 15%.

В этом году будут искать желающих вложиться в усадебные комплексы в городских и муниципальных округах Чехов, Истра, Домодедово, Дмитровский, Щелково, Серпухов, Пушкинский, Ступино, а также здания в Москве.

Среди объектов культурного наследия значатся усадьба «Кузьминское» в Домодедове, флигель усадьбы «Филатово» в муниципальном округе Истра, деревянный павильон «Дача С. Мамонтова» в городе Пушкино. Также на конкурс выставят усадьбу «Богородское» в селе Кишкино, «Усадьба Щербаковых» в селе. Алешково городского округа Ступино и другие объекты.

Ближайшие торги пройдут 17 февраля, инвесторы будут "сражаться" за усадьбу «Васино».

В Подмосковье новый подход к восстановлению разрушенных объектов культурного наследия начали применять после поручений президента России Владимира Путина.