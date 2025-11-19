Десять проекционных подсветок установили на пешеходных переходах в Истре

Новая система на дорогах Истры работает просто: поверх обычной разметки на дороге появляется яркий световой коридор. Его хорошо видно примерно за 150 метров даже ночью, в дождь, снег или туман, благодаря этому водители заранее замечают пешеходный переход и могут вовремя затормозить.

Такие подсветки появились сразу на нескольких улицах города: Голованова, Володарского, Советской и Босова. Все они находятся по пути школьников к учебным заведениям.

«Как водитель скажу, что с подсветкой намного лучше. Так как видно людей издалека, тем самым можно заблаговременно затормозить», — поделилась местная жительница Оксана Горинова.

Помимо высоких технологий, ведется и классическая работа, чтобы повысить безопасность на дорогах: обновляется разметка, устанавливаются ограждения и проводятся профилактические рейды Госавтоинспекции. Плюс приведены в нормативное состояние 33 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений.