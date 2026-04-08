Десять пожаров за неделю зафиксировали в Одинцове

Десять пожаров произошли в Одинцовском округе в период с 30 марта по 5 апреля, один человек погиб. Обстановка остается сложной, несмотря на более низкие показатели, чем годом ранее.

Один из серьезных случаев произошел ночью 1 апреля, в 01:56. Диспетчерам поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: деревня Чапаевка, улица Запрудная, дом № 7А. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огнем полностью охвачен деревянно-щитовой одноэтажный дом.

Отметим, что с начала года в Одинцовском округе зафиксировано 114 пожаров. Специалисты напоминают основные правила безопасности в частном доме. Разместите автономные дымовые извещатели в каждой комнате, следите за состоянием электропроводки, будьте осторожны с открытым огнем, храните легковоспламеняющиеся вещества правильно, имейте под рукой средства пожаротушения.