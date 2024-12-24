Десять новых школ и детсадов откроют в Ленинском округе в 2025 году

Строительство современных объектов образования продолжается в Ленинском округе. Накануне планы на следующий год озвучили на ежегодном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям Подмосковья.

Школу на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное» возводят за счет внебюджетных средств. Строительная готовность составила 88%. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, устанавливают инженерные системы и монтируют технологическое оборудование.

Готовность учреждения в ЖК «Первый квартал» на 1675 мест достигла 63%. Здесь идут черновая отделка, монтаж фасада, систем вентиляции и канализации.

Свыше 85% составила готовность школы на 1100 мест в ЖК «Горки Парк». Также в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в ЖК «Римский» строят школу на 1350 мест по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Кроме того, уже завершено строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Купелинка.

«При активном расширении микрорайонов крайне важно строительство детских садов и школ. Доступное и качественное образование и воспитание будущего поколения — это основная задача, которую необходимо решать своевременно и в соответствии с современными требованиями. Значимость открытия образовательных учреждений в новых жилых массивах — в создании благоприятной городской среды, где каждый ребенок может получить всестороннее развитие с самого раннего возраста», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Также в следующем году в Ленинском округе откроют пять детских садов общей вместимостью 1465 мест. Они появятся в Восточном Бутове, в Южной Битце, в жилых комплексах «Зеленые Аллеи», «Новое Видное» и «Эко Видное 2.0».