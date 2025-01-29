Десять незаконных рекламных объектов устранили в Истре за неделю

За семь дней было демонтировано 10 рекламных щитов, баннеров, вывесок и других конструкций, установленных без нужных разрешений или нарушающих определенные правила. Такие проверки в округе устраивают на регулярной основе.
Специалисты отдела рекламы администрации муниципального округа Истра находят нарушения и устраняют их. Работы по демонтажу провели в Снегирях, Дедовске и по направлению ЦКАД — Еремеево. Всего за неделю также провели девять консультаций по вопросам получения необходимых документов на установку рекламы.
Такие работы проводят для поддержания чистоты и порядка на улицах округа.
Узнать, правильно ли оформлены вывески, предприниматели могут на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.