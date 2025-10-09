Десять неиспользуемых сельхозучастков изъяли в Подмосковье по решению суда

В Подмосковье изъяли 10 сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 540 гектаров за неиспользование по назначению. Такое решение было принято по результатам проверок Россельхознадзора Арбитражным судом Московской области.

Например, прав на четыре территории площадью 107 гектаров в Клину лишили ООО «Проспект». На участках годами не велись работы по возделыванию сельхозкультур, не пасли скот и не косили траву. Земля заросла деревьями, кустарниками и сорняками, в том числе борщевиком.

Предписание Росельхознадзор выдал в октябре 2023 года, однако общество его проигнорировало. Компанию привлекли к административной ответственности и продлили срок исполнения требования. И в этот раз оно также не было соблюдено.

Суд вынес решение об изъятии. Как только оно вступит в силу, земли выставят на торги. Даже если территории не будут проданы, их выкупит муниципалитет или регион.

В ведомстве напомнили, что изъять участок могут за неиспользование по назначению в течение трех и более лет.