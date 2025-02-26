Десять контейнеров для отправки одежды на переработку установили в Видном

В городе Видном Ленинского городского округа по правилам раздельного сбора вторсырья разместили 10 специализированных контейнеров для сбора текстильных изделий. Их установили специалисты компании ООО «Ай Джей Интернешнл Групп».

По словам советника генерального директора ООО «Ай Джей Интернешнл Групп» Владимира Березина, такой проект уже давно реализуют во многих городах Подмосковья, а также в Санкт-Петербурге, Казани и в Москве.

«Теперь и жители Видного смогут воспользоваться услугой и сдать не нужные им вещи. Также планируем развитие системы сбора одежды и в других населенных пунктах Ленинского городского округа», — сказал он.

Владимир Березин добавил, что старую одежду при переработке превращают в регенерированное волокно. Из этого сырья затем производят хозяйственные перчатки, технические ткани, утеплители и звукоизоляцию, а также обувь.

В контейнеры можно сдать любой текстиль, в том числе комбинированные ткани, кожу и синтетические волокна. Отходы забирают, сортируют и отправляют на переработку. Причем одежду в хорошем состоянии передают для повторного использования.

Положить в контейнер текстиль в Ленинском округе можно по следующим адресам: город Видное, Белокаменное шоссе, дом № 1, микрорайон Солнечный, дом № 3, улица Радужная, дом № 8, улица Школьная, дом № 21, проспект Ленинского комсомола, дома № 2 корпус 3, № 3, № 54 и № 39, а также улица Ольховая, дом № 1.