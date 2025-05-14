Десять команд из Дубны примут участие в фестивале современного танца

Дубна уже третий год подряд будет участвовать в фестивале «Город танцует в парках». Представлять наукоград на конкурсе будут 10 команд.

Среди участников — как дебютанты фестиваля, так и те, кто участвует в нем впервые. Свое мастерство покажут студия брейкинга True Family, хореографический ансамбль «Выкрутасы», коллектив современного танца «Новое поколение», команды студий танцев «Формат» и «Арт-Лаборатория», народный театр танца «Ритм» и другие.

В состав жюри войдут известные хореографы Александр Могилев, Катя Решетникова, Леша Карпенко и Владимир Варнава. Они будут оценивать выступления вместе с художественным руководителем проекта — заслуженным артистом России Егором Дружининым.

«Наши артисты тепло приняли этот проект, и, знаю, уже сейчас готовятся к новому сезону. Желаю успехов нашим коллективам!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Отборочный этап конкурса пройдет на Молодежной поляне в парке «Набережная имени Дмитрия Менделеева» 24 мая в 20:00. Финалист получит путевку на гала-концерт, где будет определен победитель фестиваля. Кроме конкурсной программы, зрителей ждет концерт с выступлениями известных танцоров.