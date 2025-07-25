Десять фандоматов сбора текстиля установили в Истре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области реализует проект по сбору и переработке текстиля «Благодарный шкаф». За текущий месяц в разных локациях муниципального округа Истра установили 10 фандоматов.

С этих точек на переработку уже отправили более 5,5 тысяч килограммов текстиля. В ближайшее время планируют установить еще один фандомат у дома № 1 на улице ЭХ Большевик в Истре. Всего к концу года откроют 60 точек по приему пластика и текстиля. В работе проекта может принять участие любой желающий.

Отметим, что вторичное использование одежды — это способ поддержать социально уязвимые группы населения. Переработка текстильных отходов помогает сохранять окружающую среду и позволяет создавать новые полезные вещи взамен тех, которые импортируют из других стран.