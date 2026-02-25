Десять дворовых территорий отремонтируют в Балашихе в 2026 году

В городском округе Балашиха продолжается реализация муниципальной программы по ремонту дворовых территорий, направленной на создание безопасных, комфортных и эстетически привлекательных пространств для жизни и отдыха горожан. Эта инициатива стала важным шагом к улучшению качества жизни жителей округа и повышению уровня благоустройства.

На 2026 год запланированы работы по ремонту десяти дворовых территорий, которые будут осуществляться в период с 1 мая по 30 сентября. В рамках программы предусмотрены обновления и благоустройство следующих адресов: улица Дмитриева, дома 14, 18, 20; улица Звездная, дом 8, Московский бульвар, дом 11; микрорайон Заря, улица Советская, дом 18; микрорайон Ольгино, улица Главная, дом 26; микрорайон Железнодорожный, улица Рождественская, дома 4, 6; микрорайон Железнодорожный, улица Лесопарковая, дома 2, 3, 4; улица Свердлова, дом 54; улица 40 лет Победы, дома 25, 27, 29, 33; микрорайон Сакраменто, улица Мещера, дома 20, 22, 24, 26; проспект Ленина, дома 32а, 32б, 32в, 32г, 32д.

Эти работы направлены на улучшение инфраструктуры дворовых территорий, создание новых зон отдыха и обеспечение безопасности для всех жителей округа.

С момента начала реализации программы в 2019 году управлением благоустройства администрации Балашихи было успешно завершено более 120 дворовых проектов. Эти инициативы значительно повысили уровень безопасности и комфорта для проживания в округе. Обновленные дворы стали не только местом для парковки автомобилей и прогулок, но и пространством для общения и активного отдыха.