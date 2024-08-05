Десять дворов благоустроят в Серпухове летом

В Серпухове продолжается благоустройство дворов. В этом году приведут в порядок территории на 10 адресах. Пожелания жителей были учтены.

Около дома № 114 на улице Советская и дома № 165В на улице Ворошилова заменят асфальт, пешеходные дорожки, подготовят детскую площадку и увеличат парковочные места. Подрядчик начал работать две недели назад.

Уже завершилось благоустройство во дворах домов № 27 и № 29 на улице Физкультурная, а также в районе домов № 25 и № 27 на улице Текстильная, № 6 и № 8 на Оборонном переулке и около дома № 1 на улице Пушкина.

Модернизация покрытий закончена у дома № 36 на улице Луначарского, у домов № 2, № 4А и № 6 на улице Дальняя, в пяти дворах на улице Цеховая, у дома № 12 на Северном переулке и у дома № 95/12 на улице Подольская.

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