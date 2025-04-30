Дерматовенеролог МОККВД напомнил правила выбора средства защиты от клещей

Майские праздники — отличное время, чтобы отдохнуть на природе. При этом, важно помнить, что весной особенно активны клещи, которые могут переносить опасные болезни, например, боррелиоз и энцефалит. Дерматовенеролог МОККВД Татьяна Мешкова рассказала, как подобрать подходящие средства, чтобы защитить себя от насекомых.

«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — предупредила Мешкова.

Сейчас есть три основных типа подобных средств. Репелленты отпугивают клещей запахом и создают невидимый барьер — они подойдут для прогулок в парке. Акарицидные препараты наносят на одежду, и они убивают клещей при контакте, поэтому лучше всего подходят для походов и длительного пребывания на природе. Есть и комбинированные средства, которые не только отпугивают, но и уничтожают клещей, если те все же приблизились.