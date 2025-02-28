Дерматолог Регина Булдакова напомнила о последствиях дефицита витамина D

Состояние кожи человека напрямую зависит от уровня содержания витамина D в организме. Врач-дерматовенеролог Регина Булдакова рассказала, к чему может привести недостаток этого полезного вещества.

На дефицит витамина D указывают сухость и преждевременное старение кожи, а также воспаления. Его нехватка способна нарушить целостность кожного барьера, который защищает от инфекций и снижает негативное воздействие ультрафиолетового излучения.

«Важно регулярно контролировать уровень витамина D в организме, особенно в зимний период, когда его дефицит становится наиболее распространеным», — пояснила Регина Булдакова.

Чтобы получить оптимальное количество вещества, необходимо проводить на солнце достаточно времени, правильно питаться и по назначению врача принимать пищевые добавки .