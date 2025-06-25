Дерматолог МОККВД Регина Булдакова предостерегла от загара при заболеваниях кожи

Загар, представляющий собой защитную реакцию кожи в виде выработки меланина, может нести как пользу, так и серьезную опасность для здоровья. Врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Регина Булдакова предупредила, что длительное пребывание на солнце способно спровоцировать различные кожные заболевания.

Одним из распространенных последствий злоупотребления солнечными ваннами является фотодерматит, проявляющийся зудом, покраснением, волдырями и шелушением кожи.

Особую осторожность следует проявлять людям с такими заболеваниями, как порфирия, пеллагра или пигментная ксеродермия, при которых попадание прямых лучей на кожу категорически противопоказано. Также ультрафиолет способен усугубить течение красной волчанки, актинического порокератоза и розацеа, а при витилиго — спровоцировать появление новых депигментированных участков.

«При этом имеются случаи, когда умеренный загар полезен. Например, в лечении некоторых хронических заболеваний кожи, таких как псориаз и красный плоский лишай применяется фототерапия, где небольшие дозы ультрафиолета используются под строгим контролем специалистов», — пояснила Регина Булдакова.

В случае появления пятен на коже или неприятных ощущений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

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