Дерматолог МОККВД Наталья Ткачева напомнила правила защиты родинок от солнца
Летом особое внимание следует уделять защите родинок от ультрафиолетового излучения. Длительное воздействие солнца способно существенно повысить риск развития злокачественных образований.
Одним из наиболее опасных заболеваний кожи остается меланома.
«Именно поэтому создание надежного барьера против ультрафиолетовых лучей приобретает первостепенное значение в профилактике нежелательных изменений», — пояснила врач Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Ткачева.
Специалист посоветовала минимизировать время пребываний на солнце в часы пиковой активности, использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF, носить головные уборы с широкими полями, очки c качественными линзами, а также одежду из натуральных тканей.
При обнаружении изменений на коже следует срочно обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно по номеру 122.