Дерматолог МОККВД Наталья Ткачева напомнила правила защиты родинок от солнца

Одним из наиболее опасных заболеваний кожи остается меланома.

«Именно поэтому создание надежного барьера против ультрафиолетовых лучей приобретает первостепенное значение в профилактике нежелательных изменений», — пояснила врач Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Ткачева.

Специалист посоветовала минимизировать время пребываний на солнце в часы пиковой активности, использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF, носить головные уборы с широкими полями, очки c качественными линзами, а также одежду из натуральных тканей.

При обнаружении изменений на коже следует срочно обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно по номеру 122.