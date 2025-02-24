Дерматолог Марина Агаева напомнила о пользе витаминов группы B для кожи

В поддержании здоровья и красоты кожи важную роль играют витамины. Врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Марина Агаева рассказала, как лучше ухаживать за лицом весной.

Дефицит полезных веществ существенно ускоряет процессы увядания, а также приводит к высыпаниям.

«Сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты, является наиболее эффективным и естественным способом обеспечить организм необходимым количеством витаминов группы В, что способствует сохранению здоровья и красоты кожи», — отметила Агаева.

Она посоветовала употреблять в пищу рыбу, мясо, молочные продукты, цельнозерновые, бобовые, орехи, а также свежие овощи и фрукты.

К врачу следует обратиться в том случае, если кожа сильно сохнет и быстро стареет.