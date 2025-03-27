Дерматолог Анна Булавина рассказала о необходимости ухода за кожей вокруг глаз

Фото: Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»

Кожа вокруг глаз требует особого внимания и заботы. Она тоньше и более чувствительная, чем на остальных участках лица. Это делает ее уязвимой перед появлением мелких морщин и темных кругов. Однако правильный уход может улучшить состояние кожи и продлить ее молодость.

К уходу за лицом в этой зоне нужно подходить комплексно:

Также не стоит забывать о значении правильного питания, полноценного сна и отказа от курения и алкоголя.

«Важно использовать специализированные средства, предназначенные именно для этой зоны лица, избегать агрессивных воздействий и регулярно проводить профилактические процедуры», — предупреждает заведующая стационарным отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Анна Булавина.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.

На приеме специалист подберет индивидуальную программу ухода и необходимые процедуры для исправления несовершенств.

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