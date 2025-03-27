Дерматолог Анна Булавина рассказала о необходимости ухода за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз требует особого внимания и заботы. Она тоньше и более чувствительная, чем на остальных участках лица. Это делает ее уязвимой перед появлением мелких морщин и темных кругов. Однако правильный уход может улучшить состояние кожи и продлить ее молодость.

К уходу за лицом в этой зоне нужно подходить комплексно:

бережное очищать мицеллярной водой или лосьоном;

увлажнять средствами с гиалуроновой кислотой, скваланом, глицерином и термальной водой;

защищать от ультрафиолетового излучения, используя крем с SPF и солнцезащитные очки;

использовать средства с антиоксидантами, пептидами, коллагеном, ретинолом и экстрактом рамнозы для поддержания тонуса.

Также не стоит забывать о значении правильного питания, полноценного сна и отказа от курения и алкоголя.

«Важно использовать специализированные средства, предназначенные именно для этой зоны лица, избегать агрессивных воздействий и регулярно проводить профилактические процедуры», — предупреждает заведующая стационарным отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Анна Булавина.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.

На приеме специалист подберет индивидуальную программу ухода и необходимые процедуры для исправления несовершенств.