Дерматолог Анаит Тамразова напомнила о последствиях выдавливания прыщей

Выдавливать прыщи — распространенная, но опасная привычка. Многие считают, что так от несовершенств можно избавиться быстро, однако это заблуждение. Механическое воздействие может привести к серьезным проблемам с кожей в дальнейшем.

Выдавливание нарушает целостность кожного покрова, открывая путь для бактерий и инфекций. Из-за этого воспаление может разрастись и привести к образованию рубцов или пигментных пятен. Кроме того, при сильном давлении повреждается структура сальной железы, что делает прыщ еще более заметным.

«Важно понимать, что выдавливание прыщей — это не решение проблемы, а ее усугубление. Замедляя естественный процесс заживления, вы имеете риск получить неприятные последствия, требующие консультации специалиста», — предупреждает врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.

Министерство здравоохранения Московской области напоминает, при наличии проблем с высыпаниями следует обращаться к врачу-дерматовенерологу. Он поможет подобрать оптимальный уход и лечение.

Запись на прием к специалисту доступна через региональный портал «Здоровье».