Дергаевский проезд заасфальтировали в Раменском

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход дорожно-ремонтных работ двух ключевых объектов благоустройства. На Дергаевском проезде подрядчики завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия протяженностью 370 метров.

Общая площадь обновленного дорожного полотна составила 3734 квадратных метра. Строители приступили к замене тротуарной плитки на прилегающей территории.

Второй объект осмотра — дворовая территория жилых домов по улице Дергаевская 24-28, где ведется масштабная реконструкция. Здесь полностью обновят асфальтовое покрытие проездов площадью 11219 квадратных метров и тротуаров общей площадью 2820 квадратных метров.

После завершения основных работ во дворах нанесут разметку для парковочных мест, установят новые скамейки и урны для мусора. Завершающим этапом благоустройства станет озеленение территории.

Завершить работы планируют к концу августа.