Дергаевская школа в Раменском отметила 125-летие
Торжественный концерт прошел к 125-летию образовательного учреждения. Более века назад Дергаевскую школу № 23 построили под патронажем князя Прозоровского-Голицына.
Около 15 лет назад на территории школы возвели современное образовательное учреждение. Ученики проходят предпрофессиональную подготовку, здесь реализуют актуальные направления в образовании: IT-проекты и цифровые классы Подмосковья.
«Наши дети научились сдавать ЕГЭ на 285 баллов. Наши дети конкурентоспособны на заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиаде школьников — шесть призеров принесли свои баллы в копилку Раменского городского округа. Наши дети — чемпионы России, мира и Европы по боксу и эстетической гимнастике», — сказала директор Дергаевской школы Елена Яковлева.
В Дергаевской школе обучаются более 1500 учеников. Действуют военно-патриотический отряд «Девушки в погонах» и поисковый — «Облака». Последний был создан в 1990 году. За это время воспитанники учреждения подняли и перезахоронили останки более 450 участников Красной Армии. Часть предметов, найденных во время экспедиций, стали экспонатами музея «Неизвестного солдата».
На праздники наградили учителей и ветеранов педагогического труда. Ученики подготовили творческие номера.
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