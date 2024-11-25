Дергаевская школа в Раменском отметила 125-летие

Торжественный концерт прошел к 125-летию образовательного учреждения. Более века назад Дергаевскую школу № 23 построили под патронажем князя Прозоровского-Голицына.

Около 15 лет назад на территории школы возвели современное образовательное учреждение. Ученики проходят предпрофессиональную подготовку, здесь реализуют актуальные направления в образовании: IT-проекты и цифровые классы Подмосковья.

«Наши дети научились сдавать ЕГЭ на 285 баллов. Наши дети конкурентоспособны на заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиаде школьников — шесть призеров принесли свои баллы в копилку Раменского городского округа. Наши дети — чемпионы России, мира и Европы по боксу и эстетической гимнастике», — сказала директор Дергаевской школы Елена Яковлева.