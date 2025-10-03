Деревню в Егорьевске газифицируют до конца этого года

В деревне Анохино идет завершающий этап газификации. Монтажная бригада прокладывает километры труб, которые уже к концу года обеспечат «голубым топливом» все 86 домов деревни.

По информации, предоставленной администрацией округа, в рамках масштабной программы газификации будут возведены распределительные сети среднего давления, общей протяженностью 3,5 километра. Кроме того, для подключения домов к основной сети будет проложено более 420 метров подводящих трубопроводов. Все работы выполняются в рамках региональной программы развития газовой инфраструктуры.

«Жители деревни избавятся от необходимости заготавливать дрова и уголь, в домах всегда будет тепло, а готовить еду станет гораздо удобнее», — сообщил начальник Егорьевской районной эксплуатационной службы «Мособлгаза» Иван Власов.

После завершения строительства газовой сети жители Анохино смогут подключить свои дома к газу по льготной программе «Социальная газификация». Завершение всех работ по газификации деревни запланировано на конец 2025 года.