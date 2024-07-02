Деревню Тверитино под Серпуховом газифицировали по губернаторской программе

В Подмосковье реализуют губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». В ее рамках представители «Мособлгаза» построили 12 километров сетей в деревне Тверитино под Серпуховом.

Работы в данном направлении позволили обеспечить более 150 жителей населенного пункта газом. Топливо подвели до границ участка бесплатно.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом, планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,6%», — уточнил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

Напомним, чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям частных домов необходимо подать заявление на социальную газификацию через личный кабинет клиента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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