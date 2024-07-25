Деревню Таширово предложили сделать населенным пунктом воинской доблести

Фото: Телеканал «360»

Заседание совета депутатов прошло в Наро-Фоминске. Народные избранники предложили сделать деревню Таширово населенным пунктом воинской доблести.

На повестке дня на совете депутатов было несколько вопросов: новые правила для старост сельских поселений, стоимость аренды жилья по социальным договорам, изменения в управлении округом. Также председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа вручил грамоты участникам СВО, поздравил именинников-депутатов и передал удостоверение помощника депутата историку-краеведу Владимиру Мельникову.

Важнейшим историческим решением совета депутатов стало ходатайство о присвоении деревне Таширово почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».

«Мы приняли решение о направлении губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ходатайства о присвоении деревне Таширово высоко звания населенный пункт воинской доблести. У нас уже есть два таких населенных пункта — Верея и Каменское», — рассказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

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