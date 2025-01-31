Деревню Прудцы в Дмитровском округе газифицируют в 2025 году

Рабочие копают шурфы, укладывают трубы и выполняют сварочно-монтажные операции. Задача — как можно быстрее обеспечить жителей деревни Прудцы газом.

«Социальная газификация — это важный шаг к повышению уровня жизни наших жителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель нашего округа мог воспользоваться этой возможностью и обеспечить свой дом надежным и экономичным источником энергии», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Социальная газификация — президентская программа, в рамках которой газ доводят до границ участков собственников. Житель оплачивает расходы на подключение к дому и установку газового оборудования.

На сайте АО «Мособлгаз» жители могут ознакомиться с условиями для заключения договора и онлайн картой газификации. Единая горячая линия для собственников: 8 (495) 122-40-04.