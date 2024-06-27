Деревню Лемешево благоустроят в 2024 году

Планы по благоустройству деревни Лемешево обсудили на встрече с жителями. Там решат вопрос с ливневкой, расширят дорогу и построят тротуар, установят видеонаблюдение на детской площадке и памятник героям Великой Отечественной войны.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обсудил вопросы благоустройства со старостой деревни Лемешово Кириллом Рожком. Главной темой стала необходимость строительства ливневой канализации. Работы запланированы на май 2025 года.

Также Лемешово ждет расширение дороги и новый тротуар. На детской площадке появится видеонаблюдение. Рядом с качелями и горками в следующем году установят памятник жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Наведут порядок и с мусорными баками: установят новые контейнеры и приведут в порядок площадку. Еще жители ждут новую лестницу к подвесному мосту.