Деревню Коровино в округе Чехов газифицируют в 2026 году

В текущем году в Подмосковье в рамках губернаторской программы газифицируют 70 населенных пунктов, в том числе, и деревню Коровино под Чеховом. Специалисты компании «Мособлгаз» займутся проектом в соответствии с программой «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

В текущем году планируется построить новые газораспределительные сети общей длиной 400 километров в тех населенных пунктах, которые ранее не имели централизованного газоснабжения. Это позволит почти 9 тысячам жителей региона подключиться к газу.

В деревне Коровино, которая также вошла в программу в этом году, 198 домов. Работы по газификации на объекте уже начались.

Чтобы узнать, вошел ли населенный пункт в программу, можно воспользоваться интерактивной картой газификации.