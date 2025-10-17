Деревню Алексино-Туголес газифицировали в Шатуре

В Шатуре газифицировали деревню Алексино-Туголес по губернаторской программе социальной газификации. В населенном пункте доступ к голубому топливу получили порядка 127 домовладений.

«Полтора года назад начал реализовываться проект газификации газопровода и данного населенного пункта. На данный момент проложено порядка трех километров газовых сетей среднего давления внутрипоселковых. Всего домовладений — порядка 127, заявителей — порядка 26 человек домовладений», — рассказал Алексей Иванов, начальник шатурской эксплуатационной службы.

Семья Поясовых стала одной из первых, кому провели газ. Специалисты установили котел, проверили оборудование и рассказали правила эксплуатации.

«В случае запаха газа перекройте кран подачи. Проветривайте помещение, не пускайте посторонних. Свет не включайте, не выключайте, не допускайте искрообразования. Вызывайте нас с аварийной службой по номеру 104 или 112. Мы работаем круглосуточно», — пояснил специалист Мособлгаза.

Каждый жители деревни может отправить заявку на подключение. Основный критерий участия в программе — регистрация дома в Едином государственном реестре недвижимости.

«Когда появилась программа социальной газификации, мы решили, что в обязательном порядке будем переходить на газ. В прошлом году нам провели центральную магистраль. В этом году мы подали заявку и стали счастливыми обладателями природного газа», — поделилась Елена Поясова, жительница деревни.