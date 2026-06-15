Деревня Серенское подключена к губернаторской программе развития газификации

Деревня Серенское стала участником губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». С мая 2026 года Мособлгаз приступил к строительству нового газопровода.

Общая протяженность сетей составит 2,5 километра. Для обеспечения стабильной подачи газа будет установлен шкафной регуляторный пункт (ГРПШ). Уже выполнено более четверти всех работ.

Из-за особенностей местности, включая наличие гравийных дорог и зеленых насаждений, применяется метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Это позволяет прокладывать трубы под землей без вскрытия дорожного полотна и повреждения ландшафта. После завершения земляных работ территория будет полностью благоустроена.

Завершение строительства запланировано на июль 2026 года. После этого жители смогут подать заявки на бесплатное доведение газа до границ своих участков по президентской программе социальной газификации.

Подать заявку можно на сайте [Мособлгаза](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map). Если у вас есть право на региональные льготы Московской области, подавайте заявку через портал [РПГУ](https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).

Для получения дополнительной информации можно посетить канал Мособлгаза в [ВКонтакте](https://vk.ru/mog_zapad) или ознакомиться с новостями на официальном сайте.