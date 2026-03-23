Деревня Логиново присоединилась к программе газификации

Специалисты из Павлово-Посадской газовой службы завершили подключение газа в дом семьи Лазаревых из Логиново в рамках Президентского проекта. Благодаря социальной газификации семья Лазаревых теперь экономит на отоплении. Два года назад, начав строительство дома, хозяева столкнулись с высокими расходами на электрическое отопление — до 1 000 рублей в день. Сейчас у них есть газ и планы на скорый переезд в теплое жилье.

Подать заявку на участие в программе можно не выходя из дома. Это легко сделать через портал Госуслуг, региональный портал РПГУ или на официальном сайте «Мособлгаза». Процесс максимально упростили, чтобы тепло приходило в дома жителей Подмосковья как можно быстрее.