Деревня Ильино в Воскресенске вошла в программу газификации на 2026 год

Деревня Ильино городского округа Воскресенск вошла в губернаторскую программу газификации Московской области на 2026 год. Специалисты АО «Мособлгаз» приступили к строительству газораспределительных сетей в населенном пункте.

Как сообщили в филиале «Юго-Восток» АО «Мособлгаз», в Ильино проложат более 8 километров газовых сетей высокого и среднего давления, а также установят газорегуляторный пункт. После завершения строительства и оформления новых газопроводов жители деревни смогут подать заявки на бесплатное подключение домов к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация».

Губернаторская программа газификации реализуется в Подмосковье с 2005 года. За это время природный газ пришел в сотни ранее не газифицированных населенных пунктов региона. В 2025 году в городском округе Воскресенск газовые сети построили в деревнях Глиньково и Бочевино, в последней уже стартовала догазификация. В 2026 году помимо Ильино газопроводы проведут в воскресенские деревни Субботино и Берендино.

Всего в текущем году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» будет газифицировано 70 населенных пунктов Подмосковья. Специалисты построят порядка 400 километров новых газораспределительных сетей, что позволит подключить к природному газу почти 9 тысяч жителей региона.