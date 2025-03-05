Деревни Молодинки и Новопокровское газифицируют в Коломне

Оба населенных пункта будут подключены к газовой сети в течение года. Местные жители смогут воспользоваться преимуществами программы «Социальная газификация», чтобы провести газ непосредственно к своим домам.

Специалисты «Мособлгаза» начали прокладывать подземный газопровод среднего давления в деревне Молодинки. Общая протяженность магистрали составит 1800 метров. В ближайшее время здесь будет установлен шкафной газорегуляторный пункт, который станет важной частью системы газоснабжения населенного пункта.



После завершения работ в Молодинках строители направятся в соседнее село — Новопокровское.

Местные жители долгое время были лишены возможности использовать природный газ для отопления своих домов. Благодаря этому проекту их жизнь станет более комфортной.



Программа «Социальная газификация» ориентирована на поддержку населенных пунктов, где уже существует газовая инфраструктура. Она позволяет жителям бесплатно подвести газопроводы до границ своих земельных участков.