Деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

Проект закона о присвоении звания одобрило правительство Московской области. Решение примут на ближайшем заседании депутаты Московской областной думы.

Для того, чтобы получить звание, около года трудились представители Совета депутатов Наро-Фоминска, администрации округа и историк-краевед Владимир Мельников.

Отметим, что жители Таширова проявили себя как отважные граждане в годы Великой Отечественной войны. За бои под Москвой в 33-й армии 16 бойцов и командиров удостоили Ордена Ленина, семерых из них — за бои на Ташировском направлении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».