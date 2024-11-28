Деревне Таширово присвоили статус населенного пункта воинской доблести

Мособлдума на 99-м заседании приняла закон о присвоении деревне Таширово почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести». С инициативой выступил Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа.

«Это почетное звание присваивается городам, поселкам, селам и деревням, на чьих землях шли сражения. В настоящее время в Подмосковье звания удостоены еще 34 населенных пункта», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Во время Великой Отечественной войны весь период оборонительных боев за Москву шли ожесточенные и кровопролитные сражения с немецкого-фашистскими захватчиками в районе населенного пункта Таширово.

Главным боем на Наро-Фоминском направлении стало отражение последней попытки немецко-фашистских войск прорваться к Москве с 1 по 4 декабря 1941 года.

«Красноармейцы проявили невероятную стойкость, мужественно сражались за каждый метр родной земли. Командиры подразделений, преодолев смятенье и неразбериху первых минут боя, смогли организовать достойный отпор. Даже враг был вынужден отметить героизм и стойкость советских воинов в бою за Таширово», — подчеркнул Брынцалов.

Солдаты 222-й стрелковой дивизии, которая приняла на себя главный удар противника, не дали немецко-фашистским войскам прорваться к Москве с Наро-Фоминского направления.

«Присвоение почетного звания будет напоминать будущим поколениям о Великом подвиге, который был совершен на этой земле, позволит увековечить память защитников Отечества. Уверен, что жители Таширово будут заслуженно гордиться почетным званием», — добавил спикер Мособлдумы.