Деревянные лежаки установили в парке Павловского Посада

Парк «Дубрава» пользуется популярностью среди жителей Павловского Посада, став одним из излюбленных мест для отдыха и прогулок. В настоящее время территорию продолжают благоустраивать, чтобы обеспечить комфорт для жителей округа.

В администрации Павлово-Посадского городского округа рассказали, что несколько лет назад здесь располагались непроходимые кустарники.

«А когда-то здесь была дубовая аллея с прудом. Отсюда новый парк и получил такое название. Благоустроенная территория стала продолжением пешеходной зоны „Родина павловопосадского платка“. По ней можно проехать на велосипеде от вокзала до парков „Дубрава“ и „Меленки“», — сообщили в администрации округа.

Также добавили, что парк является центром культурной и спортивной жизни округа. Здесь регулярно проводятся разнообразные мастер-классы, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. В летний период на открытой сцене парка проходят концерты и акции. В парке обустроено несколько зон отдыха.

Особой популярностью у жителей пользуется пруд. Этот небольшой водоем огорожен живой изгородью и камнями. Для максимального комфорта посетителей на берегу пруда установили деревянные лежаки, где можно насладиться тишиной и красотой окружающей природы.