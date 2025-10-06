Деревья высадят во дворах Пушкино

В округе развернулась экологическая программа, направленная на озеленение дворовых территорий. Традиционная акция по высадке деревьев проходит в округе дважды в год — весной и осенью, по инициативе Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино», и уже успела стать традицией, объединяющей жителей в стремлении сделать округ экологичнее.

В рамках текущей осенней кампании подготовлено около 200 саженцев различных пород деревьев и кустарников, которые будут высажены в 13 дворах округа.

«Наша цель — улучшить благоустройство дворовых территорий, создать комфортное и эстетически привлекательное пространство для жителей, а также внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в городе. Мы хотим, чтобы дворы были не просто местом прохода, а уютными уголками, где приятно проводить время и дышать свежим воздухом», — сообщил директор МБУ «ЖЭУ Пушкино» Юрий Ковалев.

Специалисты МБУ «ЖЭУ Пушкино» совместно с активными жителями уже высадили кустарники на улице Первомайской и улице Крылова. В мероприятиях по озеленению принимают участие около 50 специалистов, включая ландшафтных дизайнеров и волонтеров. Работы ведутся с соблюдением всех агротехнических норм и правил: от тщательного подбора саженцев, адаптированных к местному климату, до их правильного размещения с учетом освещенности, типа почвы и пожеланий жителей.