Деревья высадили в Серпухове

В рамках экологической акции «День в лесу, сохраним лес вместе», приуроченной к празднованию Дня города, округ преобразился благодаря высадке 120 саженцев молодых деревьев. Ключевым событием акции стало создание новой рябиновой аллеи в Екатерининском сквере, что стало продолжением многолетней традиции озеленения общественных пространств муниципалитета.

Глава округа Алексей Шимко лично принял участие в посадке деревьев, выразив благодарность всем, кто присоединился к этой инициативе.

«Спасибо всем, кто сегодня, в День рождения Серпухова, присоединился к этой важной и доброй акции. Вместе мы сохраняем красоту, уют и экологическое благополучие нашего любимого округа. Пусть эти деревья растут и крепнут вместе с нашим муниципалитетом, символизируя его развитие и процветание. Рябина, выбранная для посадки, символизирует силу и стойкость, а ее яркие осенние ягоды будут радовать глаз и создавать праздничное настроение в сквере», — сообщил Алексей Шимко.

По словам специалистов, новая аллея станет не только украшением Екатерининского сквера, но и создаст дополнительную зону отдыха для жителей.