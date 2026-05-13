Деревья высадили у детских садов и в парках Наро-Фоминска

11 мая в рамках проекта «Миллион деревьев» в Апрелевке прошла масштабная экологическая акция по озеленению и благоустройству общественных территорий. Молодые липы высадили на территориях детских садов № 43 и № 16, а 30 крепких дубов — в парке «Дубки».

Также часть саженцев украсит парк Памяти в Наро-Фоминске.

Особенно важно, что активное участие в акции приняли воспитанники детских садов. Ребята с удовольствием помогали взрослым высаживать деревья, узнали от организаторов — экологического отдела администрации округа — как важно заботиться о них, и пообещали ухаживать за саженцами.

Совсем скоро молодые деревья наберут силу и превратятся в могучие деревья, которые долгие годы будут радовать жителей. А подросшие ребята будут рассказывать своим детям: «Это я посадил!»