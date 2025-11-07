Деревья вдоль дорог опилили еще в 10 округах Подмосковья

Деревья опилили вдоль дорог еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Серпухове, Дубне, Раменском, Щелкове и других муниципалитетах.

Специалисты Мосавтодора опилили деревья и кустарники, мешающие обзору.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на Угрешской улице в Дзержинском, Окском шоссе в Серпухове, Новом шоссе в Дубне, Сосновой улице в Раменском, улице Рудакова в Щелкове и улице Разина в Солнечногорске.

Деревья также опилили на Центральной улице в деревне Афанасово, в деревне Шебаршино, улице Октябрьском Революции в селе Ловцы, улице Народного Ополчения в поселке городского типа Свердловском.

Специалисты регулярно обследую дорожную сеть, чтобы вовремя выявить дефекты и провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения.