Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадят в Химках

Во всех микрорайонах округа жители высадят молодые деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставят на месте.

«Каждое высаженное дерево — это живая память о тех, кто подарил нам мир. В этом году в Химках уже высадили около 22 тысяч саженцев ели на территории Сходненского лесничества. Присоединяйтесь к акции, почтим героев вместе», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

С 2020 года акция «Сад памяти» ежегодно проходит не только во всех регионах России, но и за рубежом. Принять участие может любой желающий. Акция призвана высадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Каждый саженец становится живым памятником героям и одновременно помогает сохранять и восстанавливать лесной фонд страны.