Деревья посадили в Яблоневом сквере в Красногорске к 93-летию города

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, местные жители, юнармейцы, представители «Молодой гвардии» и администрации посадили деревья к 93-летию муниципалитета. В послевоенные годы работники механического завода заложили Яблоневый сквер, который впоследствии стал символом жизни и единства.

Сквер активно благоустраивают. Рабочие распланировали территорию, обновили скейт-парк, уложили брусчатку, смонтировали лотки и установили закладные под фонари, а также обустроили ливневки от памятника «Карамели» вдоль «Дюшеса».

Глава округа Дмитрий Волков поблагодарил участников акции.

«И пусть эти яблони станут олицетворением новой страницы истории преображения сквера, связующей нитью между поколениями наших жителей», — сказал глава городского округа.