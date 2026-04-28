Подмосковные спасатели присоединились к уборке упавших деревьев

В понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, в Московской области из-за сильного ветра и обильного мокрого снега произошло массовое падение деревьев. Они блокировали дороги, повреждали автомобили и перекрывали выходы из домов.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно выезжали на сигналы, поступившие в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако рассказал, что мокрый снег налипает на ветки и провода, создавая критическую нагрузку. Деревья не выдерживают и падают на дороги и пешеходные зоны.

«В Павлово-Посадском округе в деревне Рахманово дерево упало прямо на выход из подъезда многоквартирного дома и перекрыло проезжую часть. Прибывшие работники 254-й пожарно-спасательной части с помощью бензопил распилили ствол, а затем вместе с сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства убрали бревна и ветки, освободив вход в подъезд и восстановив движение автотранспорта», — рассказал Анатолий Плевако.

В Дмитровском, Дубне, Клину, Сергиево-Посадском и Талдомском округах непогода также привела к падению десятков деревьев. Они перекрыли пешеходные дорожки, трассы и сорвали провода.

Анатолий Плевако призвал жителей региона помнить о мерах предосторожности в условиях метели и гололедицы и соблюдать их. Водителям стоит воздерживаться от дальних поездок на личном транспорте, не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, соблюдать скоростной режим. Пешеходам лучше передвигаться короткими шагами и держаться подальше от крыш, деревьев и линий электропередач.