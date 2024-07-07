Деревья и кустарники высадят на территории школ и детских садов в Химках

Деревья и кустарники высадят на территории детских дошкольных учреждений «Бибигон», «Лесная сказка» и школы № 30. Депутаты Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко и Татьяна Кавторева помогли сотрудникам.

Глеб Демченко и Татьяна Кавторева встретились с сотрудниками детских дошкольных учреждений. Народные избранники привезли деревья и кустарники.

«Рад, что в нашем округе столько заботливых жителей. Мы с Татьяной Кавторевой смогли оперативно отреагировать на просьбу и быстро найти растения, которые идеально подходят для озеленения территории детских учреждений», — рассказал депутат Глеб Демченко.

Народные избранники также встретились с сотрудниками школы № 30. Педагоги уточнили, что для благоустройства территории не хватает зеленой краски. Деревья и кустарники уже закуплены. После того, как спадет жаркая погода, их высадят на территории учреждения.

Напомним, более 70 тысяч цветов, трех тысяч деревьев и 11,5 тысяч кустарников высадят в парках, аллеях и скверах городского округа Химки. Еще 82 тысячи тюльпанов появятся к осени.

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