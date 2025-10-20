Дератизацию от нашествия крыс проведут в многоэтажном доме в Голицыне

Жильцы многоэтажного дома № 56к1 на Советской улице в Голицыне Одинцовского городского округа пожаловались на грызунов, которые свободно передвигаются по подъездам, лестничным площадкам и иногда появляются у дверей квартир. Массовое нашествие крыс стало угрозой для здоровья и безопасности — местные жители обратились в коммунальные службы с настоятельной просьбой принять срочные меры.

В ответ на обращения Управление ЖКХ Администрации Одинцовского городского округа сообщило, что сотрудники «Одинцовской теплосети» уже приступили к формированию заявки в специализированную организацию для проведения обработки технических помещений многоквартирного дома. Такие меры направлены на уничтожение грызунов и предотвращение их появления в будущем.

Чтобы усилить борьбу с крысами, жителям порекомендовали следить за чистотой во дворе, своевременно убирать остатки еды и мусор, чтобы снизить привлекательность территории для вредителей. Кроме того, жильцам предоставили возможность обращаться к специалистам по вопросам содержания дома и придомовой территории в территориальном управлении «Голицыно». Контактные телефоны для связи: 8 (495) 151-50-11 и 8 (495) 150-15-33, добавочный номер 7412. Сотрудники будут готовы дать рекомендации по улучшению санитарного состояния и безопасности в жилом комплексе.