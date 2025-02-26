Депутаты вручили ветеранам Богородского округа юбилейные медали

Совет депутатов Богородского округа в годовщину 80-летия Великой Победы продолжает вручать юбилейные медали ветеранам, проживающим в Подмосковье. В течении месяца все ветераны муниципалитета получат юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» награждают участников Великой Отечественной войны, малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также тружеников тыла. В Богородском округе на сегодняшний день, осталось лишь четыре участника Великой Отечественной войны, самому молодому — 98 лет. Кроме этого, 426 жителей Богородского округа вошли в эти категории награждаемых. До 20 марта планируется вручить все медали.

Депутаты навестили ветеранов и вручили юбилейные медали. Олег Пушенок приехал в пансионат «Ногинский» и в торжественной обстановке, в присутствии всех проживающих и директора учреждения Гульфии Исхаковой, передал медаль труженице тыла Надежде Сергеевне Козловой. Депутат Ольга Попова вручила медали Марии Михайловне Авдеевой, Надежде Сергеевне Денисовой и Аксиньи Алексеевне Безноговой, а также сыну Марии Васильевны Титовой, которая сейчас проходит лечение.

«С огромным волнением и почтением вручила юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Этот день наполнен особым смыслом, ведь именно благодаря их мужеству и самоотверженности мы живем под мирным небом. Встреча с ветеранами всегда оставляет глубокий след в душе. Их крепкое рукопожатие, бодрость духа — это свидетельство невероятной силы воли и стойкости», — рассказала депутат Ольга Попова.

Олег Волянский навестил жителей своего избирательного округа. В поселке Зеленый он вручил награду Лидии Ивановне Семеновой, а в Старой Купавне — Василию Александровичу Меркушеву и Екатерине Васильевне Кониной.