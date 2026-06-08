Депутаты Воскресенска проверили капремонт лицея в Белоозерском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с однопартийцами, сторонниками, координатором партийного проекта «Новая школа» Ольгой Коротеевой и представителем подрядной организации проверил ход работ в лицее № 23 в городе Белоозерский на улице 60 лет Октября.

Реализация проекта осуществляется по народной программе «Единой России» в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить работы планируется в 2026 году.

Работы начали в сентябре 2025 года. Демонтажные и кровельные работы завершили полностью. Приступили к чистовой отделке: активно штукатурят и шпаклюют стены, кладут плитку. Замена окон почти закончена. Параллельно прокладывают электрику и замыкают контур отопления. Также вскоре закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Алексей Малкин отметил, что все работы будут завершены до 1 сентября этого года. К началу учебного года дети должны зайти в полностью готовые, безопасные и современные классы. Держу ход работ на личном контроле, сказал он.

Жители Белоозерского внимательно следят за обновлением школы. Мама одного из учеников лицея Светлана поделилась ожиданиями: для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях. Очень радует, что школа полностью обновляется — от крыши до классов. Видно, что работы идут активно, и мы с нетерпением ждем 1 сентября, когда ребята вернутся уже в современное здание, рассказала женщина.

Выезд прошел в рамках партийного проекта «Новая школа».