Депутаты в Воскресенске провели встречу с предпринимателями округа

На базе Общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске состоялась встреча, в ходе которой партийцы обсудили актуальные вопросы взаимодействия с представительницами малого и среднего бизнеса округа. На повестке дня стояли инициативы по улучшению условий для предпринимательства и пути взаимодействия с местными властями.

Депутат Совета депутатов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил важность таких мероприятий для женщин-предпринимателей, подчеркнув, что обмен опытом и создание поддерживающей среды помогут предпринимательницам стать еще более успешными и внести значительный вклад в экономику региона.

Подобные встречи представляют собой уникальную возможность для роста, обмена идеями, профессиональной поддержки и дружеского общения. Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Единой России» — «Предпринимательство» и «Женское движение Единой России», что подчеркивает важность развития бизнес-сообщества и поддержки женщин в бизнесе.

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