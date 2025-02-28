Депутаты в Солнечногорске встретились с коллективом Тимоновского госпиталя

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» посетили Тимоновский госпиталь в Солнечногорске. На встрече с сотрудниками учреждения обсудили текущие потребности госпиталя и возможности улучшения условий труда медицинского персонала.

Госпиталь оснащен современным оборудованием, здесь проводятся сложные операции, лабораторные исследования и применяются передовые методы лечения, включая малоинвазивную хирургию. Для бойцов созданы комфортные условия: двухместные и трехместные палаты, а также 28 лечебно-диагностических отделений.

«В военном госпитале в Тимоново проходят лечение более 300 бойцов, участвующих в специальной военной операции. Врачи, медсестры и все сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы вернуть бойцов к нормальной жизни. Их работа — это настоящий пример самоотверженности и преданности своему делу», — отметил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Татьяна Николаевна — главная медицинская сестра учреждения. Она трудится в госпитале уже более 20 лет. Огромный опыт и большое сердце позволяют ей ежедневно помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации.

«Обсудили с коллективом социальные программы, направленные на поддержку медицинских работников, особенно женщин, которые составляют значительную часть персонала. Продолжим сотрудничество с госпиталем и будем помогать там, где это необходимо», — рассказала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Женское движение Единая Россия».